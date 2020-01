Os assaltantes conseguiram escapar com todo o dinheiro que estava na caixa registadora.

Três homens assaltaram, esta quinta-feira à noite, uma farmácia na Charneca da Caparica, em Almada, avançou a TVI24.

Encapuzados e com armas de fogo, os assaltantes conseguiram entrar no estabelecimento às 21h30 e depois de terem ameaçado os funcionários, conseguiram escapar com todo o dinheiro que estava na caixa registadora.

Não houve registo de feridos. Os assaltantes não identificados continuam em fuga.