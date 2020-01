Pai agride violentamente desconhecido depois de o encontrar nu da cintura para baixo no quarto dos filhos

Um pai agrediu violentamente um homem, de 60 anos, depois de o encontrar nu da cintura para baixo no quarto dos seus filhos, no Estado norte-americano da Virginia. Segundo fonte policial, citada pela imprensa norte-americana, Mark Stanley, natural da Carolina do Norte, foi detido.

Tudo começou quando a polícia respondeu a uma chamada do número de emergência que dava conta de vários gritos numa casa. Quando os agentes chegaram encontraram Stanley, já fora da casa, com ferimentos graves no rosto. Dentro da habitação estava o pai das crianças, com uma arma, a vir na direção do outro indivíduo. O homem largou imediatamente a arma quando os agentes o ordenaram.

Durante a investigação, a polícia apurou que o pai, que não foi identificado, acordou no domingo de manhã e foi ver se os seus filhos, de dois e três anos, estavam bem. Quando abriu a porta encontrou Stanley sem calças e pediu explicações. O homem empurrou o pai do quarto e trancou a porta, levando-o a forçar a entrada e a agredi-lo.

As crianças foram levadas a um hospital para avaliação e o pai não irá enfrentar acusações judiciais.