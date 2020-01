Homem abatido pela polícia após esfaquear várias pessoas perto de Paris

Um homem foi abatido pelas autoridades francesas, esta sexta-feira, em Villejuif, perto Paris, depois de ter esfaqueado, pelo menos, três pessoas num parque da cidade, segundo as autoridades locais, citadas pelo Le Parisien. Já nas redes sociais, várias testemunhas afirmam que existem quatro feridos.

O alerta foi registado pelas 14h00. Segundo o Le Parisien, um dos feridos acabou por morrer. Os outros dois foram transportados para o hospital Kremlin-Bicêtre.

O mesmo jornal avança ainda que o autor do crime utilizava uma jelaba, uma peça de roupa tradicionalmente utilizada no Norte de África e nos países árabes do Mediterrâneo e terá gritado "Allah Akbar" enquanto esfaqueava as vítimas. As autoridades antiterrorismo estão no local a investigar a situação.

Apesar de ter tentado fugir depois do ataque, o homem acabou por ser neutralizado pelas autoridades e morto a tiro.

A Avenida General de Gaulle está completamente bloqueada pela polícia. No local estão bombeiros, membros da polícia municipal e nacional. Em Villejuif, os acessos ao parque onde ocorreu o ataque estão encerrados.

Notícia atualizada pelas 15h30