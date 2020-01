"O mais difícil, por vezes, não é chegar ao jogador, é convencê-lo a vir para Portugal", garante Bruno Lage

Bruno Lage elogiou, esta sexta-feira, a nova contratação do SL Benfica. “É um grande jogador que se junta a uma grande equipa, constituída por grandes jogadores”, afirmou o técnico português em conferência de imprensa. Lage realçou ainda o desejo de ficar com um plantel “curto, competitivo e equilibrado”.

O treinador do Benfica garantiu que a contratação do médio alemão, de 24 anos, não representa uma “mudança de paradigma” do clube. Garantindo que as decisões passam por várias pessoas, Bruno Lage explicou que Julian Weigl “é um médio com enorme capacidade de construção e vai trazer mais soluções para aquela posição”, onde o Benfica “tem mais valores”. “Vai ao encontro do que queremos para a equipa: uma equipa a construir desde trás. É forte no equilíbrio e no posicionamento defensivo”, acrescentou. “O mais difícil, por vezes, não é chegar ao jogador, é convencê-lo a vir para Portugal", explicou.

Bruno Lage admitiu ainda a possível saída de alguns jogadores e, sem especificar nomes, esclareceu que “não é novidade” o facto de o clube querer um plantel “mais curto”. “Temos jogadores que podem desempenhar várias posições e queremos tirar o melhor partido dos jogadores, fazendo-os sentir que podem ter uma oportunidade. No futebol a igualdade existe, mas na prática nem sempre se concretiza. Vamos ter de nos organizar", rematou.

Recorde-se que Julien Weigl foi contratado ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros. O médio alemão tem contrato com o clube da Luz até 2024.