Nuno Santos é o novo diretor de programas da TVI

Nuno Santos é o novo diretor de programas da estação de Queluz de Baixo, substituindo assim Felipa Garnel, que tem vindo a ocupar o lugar nos últimos meses.

Segundo um comunicado da TVI, Nuno Santos deixa a direção-geral do Canal 11 para "ter a oportunidade de liderar a programação da TVI e ajudar a acelerar a transformação digital do meio televisivo de língua portuguesa" que, na sua opinião, "é o desafio mais estimulante do Mercado dos Media.

O novo diretor de programas da TVI garante, na nota, que "2020 será um ano de mudança. A TVI será diferente e inovadora. Estará na vida dos portugueses".

Nuno Santos omeçou a sua carreira na década de 90 como jornalista e fez parte do núcleo fundador da SIC, sendo, mais tarde, o primeiro diretor da SIC Notícias. A sua experiência conta também com uma passagem pela direção de programas e conteúdos da RTP, antes de assumir a direção de conteúdos na Multichoice, uma plataforma multinacional de conteúdos sul-africana.