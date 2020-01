Criança de oito anos morre devido a alegada inalação de gases

A vítima encontrava-se dentro de um veículo, enquanto os pais estavam a trabalhar numa banca junto do local.

Uma criança de oito anos morreu, esta sexta-feira, em Penafiel, por, alegadamente, ter inalado gases provenientes de um gerador. Segundo o Jornal de Notícias a criança estava dentro de um carro enquanto os pais estavam a trabalhar numa banca de venda de pão com chouriço

Os gases do gerador que fornecia energia à banca terão entrado no veículo, que estava estacionado junto à rotunda do nó da A4, na freguesia de Castelões.

A família ter-se-á apercebido do sucesido quando a criança já tinha entrado em paragem cardiorrespiratória.

A Polícia Judiciária está, segundo a mesma publicação, a investigar o sucedido.