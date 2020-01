Mulher britânica que previu o Brexit afirma que um membro da família real inglesa vai morrer em 2020

Jemima adianta ainda prever uma saída "suave" do Reino Unido da UE e afirma que Trump irá voltar a ser reeleito presidente dos Estados Unidos, no entanto será alvo de um novo impeachment e acabará por perder o cargo.

Jemima Packington é uma mulher britânica que afirma conseguir ver o futuro. E a verdade é que antes de as votações para o Brexit Packington afirmou que o Reino Unido iria abandonar a União Europeia (UE).

Agora, nas suas previsões para 2020, a alegada vidente afirma que um membro da família real britânica irá morrer este ano, não adiantando qual, segundo o Daily Mail. Além disso, segundo a sua visão, vários irão perder os seus cargos reais devido a escândalos.

Jemima adianta ainda prever uma saída "suave" do Reino Unido da UE e afirma que Trump irá voltar a ser eleito presidente dos Estados Unidos, no entanto será alvo de um novo impeachment e acabará por perder o cargo.

A mulher de 64 anos utiliza espargos para visualizar o futuro. Segundo a mesma explica, ao interpretar as posições dos espargos no chão, após estes seram atirados ao ar, esta consegue prever eventos futuros. Jemima afirma ter herdado o "dom" da sua tia e afirma ter descoberto as suas capacidades aos oito anos.