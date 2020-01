Politica

4 de janeiro 2020

Júlio Castro Caldas, ministro da Defesa no segundo Governo de Guterres, morre aos 76 anos

Castro Caldas foi deputado no Parlamento, de 1980 a 1983, eleito pelo PSD no círculo eleitoral de Viana do Castelo e ministro da Defesa entre 1999 e 2001, no segundo Governo de António Guterres.