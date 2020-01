Erro de atriz leva Greta Thunberg a mudar de nome nas redes sociais

Esta não é a primeira vez que Greta altera o seu nome nas redes sociais, no entanto é a primeira vez que o faz num tom de brincadeira. Por exemplo, quando Jair Bolsonaro ofendeu a jovem, esta alterou o seu nome no Twitter para "pirralha", nome que o Presidente brasileiro a tinha chamado.

Greta Thunberg mudou, este sábado, o seu nome para Sharon na sua página oficial do Twitter, com o intuito de brincar com o erro da atriz britânica Amanda Henderson num programa televisivo.

A atriz, que faz parte do elenco da série Casualty, participou no programa 'Celebrity Mastermind', transmitido pela BBC, onde várias celebridades devem responder a perguntas de cultura geral. Questionada sobre quem foi a ativista sueca que disse "'Ninguém é demasiado pequeno para fazer a diferença", Amanda respondeu Sharon.

O vídeo do momento está a tornar-se viral nas redes sociais e já conta com milhões de visualizações, o que levou a ativista sueca, que celebrou os seus 17 anos, esta sexta-feira, a entrar na brincadeira.

Esta não é a primeira vez que Greta altera o seu nome nas redes sociais, no entanto é a primeira vez que o faz num tom de brincadeira. Por exemplo, quando Jair Bolsonaro ofendeu a jovem, esta alterou o seu nome no Twitter para "pirralha", nome que o Presidente brasileiro a tinha chamado.