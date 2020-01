Catarina Martins anuncia que Bloco de Esquerda pode não votar a favor do Orçamento de Estado 2020

Catarina Martins anunciou, este sábado, que o Bloco de Esquerda não vai votar a favor do Orçamento do Estado de 2020 (OE2020), apresentado pelo Governo.

"A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda considera que não há condições para o Bloco de Esquerda votar favoravelmente a proposta do OE apresentada pelo Governo. No entanto, a Mesa Nacional regista que está em curso ainda negociações entre o BE e o Governo e achou por bem não interromper este processo negocial", disse a líder bloquista.

Aos jornalistas presentes na sede do BE, Catarina Martins diz ter decidido "mandatar a Comissão Política para prosseguir o processo negocial que vai permitir ao longo da próxima semana e ainda antes de sexta-feira verificar se há algum caminho possível para matérias orçamentais fundamentais que o partido propõe". Caso "as negociações não derem o caminho necessário", o partido irá votar contra a proposta governamental.

O BE defende que é necessário implementar medidas "para maiorias capazes de recuperar os rendimentos do trabalho, salários e pensões, de recuperar os serviços públicos, de fazer o investimento necessário nas crises tão urgentes no nosso país, da habitação aos transportes, à saúde e à resposta à emergência climática", daí as negociações entre o Governo e o partido continuarem.

A proposta do OE2020 vai começar a ser discutida em plenário na quinta-feira e irá ser votada esta sexta-feira.