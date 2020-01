Jogo entre o Benfica e Vitória de Guimarães marcado por desacatos. Águias vencem partida com golo de Cervi

O Benfica venceu o Vitória SC, este sábado, por 1-0, no D. Afonso Henriques, em Guimarães, num jogo marcado por interrupções.

O marcador foi inaugurado por Cervi, aos 23 minutos da partida, sendo este o primeiro e único golo da partida. Cinco minutos depois ocorreu a primeira pausa no jogo. Os adeptos começaram a atirar cadeiras e tochas para o relvado, o que levou o árbitro Nuno Almeida a interromper a partida.

Apesar das diversas tentativas do Vitória SC em chegar à baliza das águias, a primeira parte terminou com o Benfica em vantagem. Mas ainda antes dos 45 minutos, Nuno Almeida viu-se novamente obrigado a parar o jogo, pelas cadeiras que estavam a ser atiradas em direção ao relvado.

Já na segunda parte, aos 63 minutos e aos 83 minutos o jogo foi interrompido novamente devido às atitudes dos adeptos.

Várias foram as tentativas de ambos os clubes de marcar na segunda parte, no entanto, tanto Odysseias como Douglas impediram que a bola chegasse à baliza e o jogo acabou por terminar, aos 96 minutos, com o marcador igual à primeira parte, deixando assim o Benfica na liderança isolada da I liga.