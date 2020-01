20 anos depois este hambúrguer da McDonald´s está como novo

David Whipple, um homem do estado norte-americano do Utah, revelou ter um hambúrguer do McDonald´s comprado há cerca de 20 anos. De acordo com Whipple o hambúrguer foi comprado a 7 de julho de 1999 para ser usado numa apresentação sobre deterioração.

No entanto, o mesmo nunca chegou a ser usado na apresentação uma vez que David esqueceu-se do hambúrguer no bolso de um casaco acabando por ficar no mesmo sítio durante 14 anos, contou à estação de televisão norte-americana KUTV em 2013.

Recentemente, e seis anos depois de ter sido aberto pela última vez, David quis perceber qual era o estado do hambúrguer. Num vídeo filmado para a estação KUTV, David mostrou-se surpreendido uma vez que passados todos estes anos a única diferença que David identificou foi um ligeiro odor a cartão. "A única coisa que se tinha desintegrado eram os pickes", disse.

"Parece que se podia aquecer no microondas e comer", disse a filha. "Mas provavelmente iria matar-nos", acrescentou.

David e a mulher ainda chegaram a colocar o hambúrguer à venda no eBay, mas depois de receberem uma oferta de cerca de 2 mil dólares decidiram ficar com o hambúrguer.