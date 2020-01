Rei do atum paga 1,5 milhões de euros por... atum

Atum tinha 270 quilos. Esta não é a primeira compra exorbitante do empresário.

Kiyoshi Kimura é dono da cadeia de restaurantes Sushi Zanmai e é também conhecido como o rei do atum. Isto porque Kimura tem por hábito pagar valores exorbitantes por atum.

O caso mais recente levou o empresário a pagar o equivalente a 1,5 milhões de euros pelo atum rabilho de mais de 270 quilos pescado ao largo da costa de Aomori, a norte do Japão.

Mas este não é o recorde do empresário uma vez que já no ano passado tinha pago 2,7 milhões de euros por um atum com 278 quilos. Já em 2013 Kimura tinha sido notícia por ter pago um valor exorbitante por um atum de 222 quilos.

O empresário, que costuma ser notícia por estas compras com valores fora do normal, não se mostra arrependido: “Sim, é caro, não é? Eu quero que os nossos clientes comam muito bem novamente este ano”, garante.