TST. Menos quatro carreiras e redução de horários a partir desta segunda-feira

A Transportes Sul do Tejo (TST) vai eliminar quatro carreiras, duas das quais têm ligação a Lisboa. O anúncio foi feito pela própria empresa que não justifica a decisão.

A mesma nota da empresa explica que vão ocorrer mudanças em 28 linhas, que vão ver os seus horários reduzidos. Algumas vão deixar mesmo de circular ao fim de semana. A mudança tem efeitos já a partir desta segunda-feira.

Assim, serão suprimidas as carreiras 101A que fazia o percurso Cacilhas – Cristo Rei, 168 com o percurso Lisboa (Praça Espanha) – Torre Marinha/Dep. Água (via Amora), 260 que fazia a rota Lisboa (Praça Espanha) – Sesimbra (via Laranjeiro) e ainda a 583 com o percurso Cacilhas – Setúbal (Rápida). Na nota, a TST dá algumas alternativas a estes percursos agora suprimidos.

A nota da empresa avança ainda quais as carreiras onde existirão reduções de horários e acrescenta que “a carreira 191 terá também alteração de percurso, passando o seu início / términus para a estação ferroviária de Corroios”.

Saiba quais as alterações no site da TST.