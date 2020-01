João Félix: "Os portistas não gostam de mim, marquei na baliza grande"

Antigo jogador do Benfica recorda percurso no clube da Luz

João Félix é o protagonista do primeiro episódio de uma série que o Benfica vai emitir a partir deste domingo no Benfica Play intitulada 'Seixal não falha'.

Num excerto divulgado pelo clube da Luz, o Golden Boy recorda o golo marcado ao FC Porto na época passada, em que as águias venceram por 2-1, na 24.ª jornada.

"Falavam muito nas redes sociais, do facto de eu ter saído do FC Porto para o Benfica, os portistas não gostam de mim...", começa por dizer o agora avançado do Atlético de Madrid.

E acrescenta: "Estávamos a perder por 1-0, era um jogo importante, se ganhássemos passávamos para primeiro. Fiz o empate, foi na baliza grande deles. Aquele festejo... foi pena não ter durado mais tempo porque o Rafa puxou-me para trás. Mas foi muito bom".