Ibrahimovic regressa ao San Siro

Quando está cumprido praticamente medade do campeonato italiano, eis que surge um nome que promete agitar o resto da prova.

Depois de o AC Milan ter confirmado o regresso de Zlatan Ibrahimovic ao clube, o astro sueco já integra os convocados para a receção à Sampdoria, agendada para esta segunda-feira.

Ibra já alinhou num particular pelo emblema milanês, frente ao Rhodense, em que até marcou, e pode estar agora a instantes de voltar a pisar os relvados do San Siro. Após 17 jornadas, os rossoneri seguem no 11.º lugar da Liga italiana, com 21 pontos, a 21 dos líderes Inter de Milão e Juventus.

De notar que também amanhã, a Juve, de Cristiano Ronaldo, recebe o Cagliari (6.º), enquanto o Inter desloca-se até ao reduto do Nápoles (8.º), do também internacional português Mário Rui.