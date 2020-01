Sagres. Navio-escola realiza viagem que Fernão Magalhães fez há 500 anos

O navio-escola Sagres começou hoje a viagem que Fernão Magalhães fez há já 500 anos quando organizou a primeira viagem de circum-navegação ao globo entre 1519 e 1522. O navio partiu de Lisboa e tem data prevista de regresso à capital para o dia 10 de janeiro de 2021.

Numa viagem que terá a duração esperada de 371 dias, o Sagres irá dar a volta ao mundo, passando por 23 portos de 19 países diferentes. Está previsto que visite 12 cidades da rede Mundial de Cidades magalhânicas, segundo a estimativa da Marinha. O comandante da Sagres é Maurício Camilo e ao leme estará a tenente Diana Azevedo. Na viagem participam 142 pessoas, dos quais quatro são mulheres.

A cerimónia da partida realizou-se pelas 11h30 de ontem, no terminal de cruzeiros de Santa Apolónia, e foi presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que fez a entrega solene da bandeira nacional que será usada pela delegação portuguesa na abertura dos Jogos Olímpicos de 2020, no mês de julho. Isto foi, de resto, algo que já havia acontecido nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. A primeira paragem do navio será Tenerife, no arquipélago das Canárias, já no próximo dia 13 de janeiro.

Na cerimónia estiveram ainda presentes João Gomes Cravinho, ministro da Defesa Nacional, Ricardo Serrão Santos, ministro do Mar, e Jorge Seguro Sanches, secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional.

Esta passagem por Tóquio será um pequeno desvio que o navio-escola Sagres irá realizar, naquela que será a sua mais longa viagem de sempre. A viagem surge com o intuito de celebrar o V centenário da expedição de Fernão Magalhães. Além disso, o navio fará ainda a travessia do Estreito de Magalhães em outubro.

A primeira viagem do navio-escola Sagres remonta a 25 de abril de 1962. Desde aí o Sagres já realizou três viagens de circum-navegação, contudo nenhuma delas foi tão longa em relação ao número de dias como esta que se iniciou ontem será.