Hóquei em Patins. Benfica vence Sporting e assume liderança

À 12.º jornada, o Benfica assumiu a liderança do Nacional da 1.ª Divisão de hóquei em patins, ao vencer, hoje, na Luz, o Sporting, por 6-3.

Nicolía, Valter Neves e Jordi Adroher e Lucas Ordoñez (ambos por duas vezes) marcaram os golos encarnados. Já Romero, Toni Perez e Pedro Gil apontaram os golos leoninos.

Com este resultado, mais o empate (4-4) do Óquei de Barcelos com o Braga, o Benfica lidera com 31 pontos, mais dois do que os barcelenses (29), 2.º. O Sporting é 3.º (28), com os mesmos pontos que FC Porto e Oliveirense.