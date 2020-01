Orçamento. Marcelo não está preocupado com a aprovação das contas

Chefe de Estado aguarda "serenamente" pelo processo de discussão e votação do Orçamento do Estado para 2020. "Eu não estou preocupado com a passagem do Orçamento do Estado", assegurou aos jornalistas.

A escassos dias da votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2020, o Presidente da República não dá sinais de preocupação sobre como será viabilizado o documento. "Eu não estou preocupado com a passagem do Orçamento do Estado", declarou aos jornalistas este domingo, à margem da cerimónia de largada do navio-escola Sagres, citado pela RTP.

Marcelo Rebelo de Sousa assegurou que aguarda "serenamente" por todo o processo, de debate e votação, na generalidade e na especialidade e nem quis comentar o facto de o Bloco de Esquerda já ter anunciado que não irá votar a favor, deixando em aberto a abstenção, ou no limite, o voto contra. O Chefe de Estado já tinha recebido os partidos em Belém e, antes do Natal, a 22 de dezembro pediu uma solução de viabilização que não seja de recurso. "Começar uma legislatura com uma hipótese de recurso é começar uma legislatura de uma forma fraca”, declarou à Lusa quando visitou as tropas portuguesas em missão da Nato em Cabul, Afeganistão.

O Presidente já disse que prefere uma solução que não passe por aprovações "aqui" ou "acolá" do Orçamento para 2020.

Entretanto, o Livre emitiu um comunicado a explicar que só tomará posição sobre o seu sentido de voto na véspera da votação do Orçamento, na generalidade, ou seja, na quinta-feira. "O caminho que ainda é preciso fazer em sede de debate orçamental terá, pois, de ser muito mais ambicioso para poder contar com o apoio político do LIVRE”, refere o mesmo comunicado, deixando também em aberto, tal como o BE, o seu sentido de voto.

O PCP remete-se, para já, ao silêncio.