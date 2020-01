Sporting-FC Porto. Dragão vence (2-1) clássico em Alvalade

Equipa de Sérgio Conceição fica novamente a quatro pontos do líder Benfica

O FC Porto venceu (2-1) o Sporting, em Alvalade, no clássico referente à jornada 15 da Liga portuguesa.

Aos 6 minutos, Marega abriu o marcador, depois de um grande passe de Corona; e, já nos últimos instantes da primeira metade (44'), Acuña fez o 1-1 de pé esquerdo.

Golo do @FCPorto ! Marca Marega! Tecatito tem uma abertura genial para o centro da defensiva leonina, que de forma passiva deixa Marega fugir. O maliano só precisou de um toque subtil para bater um Maximiano desposicionado. pic.twitter.com/f1p3TmNMZv — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 5, 2020

Golo do @Sporting_CP ! Está feito o empate para os leões! Marca Acuña, através de um forte remate, após contra-ataque leonino, iniciado após mau pontapé de Marchesín. pic.twitter.com/E7ldifjV3d — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 5, 2020

Já na segunda metade, aos 73', Soares marcou de cabeça, após canto de Alex Telles.

Golo do @FCPorto ! É o segundo dos dragões! Soares marca de cabeça, após canto de Alex Telles. pic.twitter.com/FZLX7eFmO5 — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 5, 2020

Com este resultado, o FC Porto mantém o 2.º lugar, agora com 38 pontos, a quatro do líder Benfica (42).

Já o Sporting mantém os mesmos 26 pontos, ficando a 16 pontos das águias (e a 12 dos azuis-e-brancos).

Os leões de Silas têm também o terceiro lugar em risco, uma vez que fecham o pódio com mais dois pontos que o Famalicão, quarto classificado - que neste momento está a jogar ante o V. Setúbal.