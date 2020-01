Famalicão vence V.Setúbal e sobe ao terceiro lugar da I Liga

O Famalicão venceu, esta noite, por 3-0, o V.Setúbal, na 15.ª jornada da Liga portuguesa.

Pedro Gonçalves abriu o marcador aos 24 minutos e, já na segunda metade, Anderson Silva aos (63’) ampliou a vantagem. Uros Racic (84') fixou o resultado final em 3-0.

Com este resultado, o Famalicão, equipa sensação da I Liga, sobe ao terceiro posto na classificação, ultrapassando o Sporting, que perdeu por 2-1, esta tarde, em Alvalade, ante o FC Porto.

Contas feitas, o Benfica é líder isolado com 42 pontos. Segue-se o FC Porto com 38 e, depois, o Famalicão com 27, mais um do que o Sporting, 4.º, com 26.