Alcochete. Rui Patrício ouvido esta segunda-feira

Rui Patrício vai ser ouvido, esta segunda-feira à tarde, durante a 16.ªa sessão do julgamento ao ataque à Academia de Alcochete. Para além do guarda-redes, que atualmente jogo no Wolverhampton, vão testemunhar, durante a manhã, Márcio Sampaio, preparador físico e o jogador André Pinto.

Para terça-feira está marcada a sessão onde vai ser ouvido Jorge Jesus, o na altura treinador do Sporting, agora ao Serviço do Flamengo, no Brasil. Este domingo, Jorge Jesus voltou ao estádio de Alvalade para assistir ao primeiro clássico do ano, entre o Sporting (1) e o FC Porto (2). Amanhã vai ainda ser ouvido o jogador Ruben ribeiro.

Está previsto que os jogadores sejam ouvidos por Skype. Apesar de ainda haver a possibilidade de videoconferência, a presença do antigo técnico dos leões é esperada no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, onde têm vindo a decorrer as sessões do julgamento, desde dia 18 de novembro do ano passado.