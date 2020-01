João Félix: “Ouvi bocas no balneário e fui para a casa de banho chorar"

Jogador do Atlético de Madrid revelou o motivou que o levou a chorar quando apontou três golos frente ao Eintracht Frankfurt.

João Félix, ex-jogador do Benfica e que agora está ao serviço do Atlético de Madrid, foi a cara escolhida pelo Benfica para dar início a uma série documental do Benfica Play.

O jovem jogador revelou que dois dias antes do encontro frente aos alemães ouviu umas bocas no balneário que o deixaram afetado. No entanto, dois dias depois, João Félix apontou três golos frente ao Eintracht Frankfurt, para a Liga Europa, e foi nesse momento que começou a chorar.

"Chorei no terceiro golo, foi o libertar todo de um peso sobre mim. Dois dias antes, no balneário, ouvi bocas que me deixaram em baixo e fui para a casa de banho e comecei a chorar. Ninguém soube disto e depois fiz o hat-trick, libertei tudo e nem fiz mais nada no jogo, só estava a pensar naquilo", revelou João Félix.

O jovem avançado recordou ainda o primeiro golo apontado pela equipa principal do Benfica num jogo frente ao Sporting. "Foi entrar e fazer o golo do empate, estávamos a perder. O Rafa cruza ao segundo poste, mas o que mais me impressionou foi ouvir o nosso nome e o estádio repeti-lo. Nem sabia que os adeptos sabiam o meu segundo nome. Estás na Luz a fazer um golo e depois é que dás valor a isso".