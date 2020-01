Passageira capta momento em que avião perde roda durante descolagem

Um avião da companhia aérea Air Canada perdeu uma roda ao levantar voo, na sexta-feira, no Aeroporto Internacional Montréal-Trudéau, no Canadá. O momento foi captado por um dos passageiros, que grava a descolagem do avião com destino a Bagotville, a cerca de 370 quilómetros.

O avião com 49 passageiros acabou por voltar para trás e a passageira que gravou o momento acabou por partilhá-lo também nas redes sociais. “Estou de momento num avião e perdemos uma roda. 2020 está a começar bem”, escreveu na legenda.

Segundo o porta-voz responsável, “os pilotos experientes mantiveram o completo controlo do aparelho”. "Os nossos pilotos estão bem treinados para lidar com este tipo de situações e responderam de forma adequada e de acordo com os procedimentos", garantiu Manon Stuart à CNN.

As causas do incidente estão a ser investigadas.