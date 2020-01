Sporting volta a contrariar contas oficiais da Federação

Novo autocarro do Sporting regista 22 campeonatos vencidos.

O Sporting aproveitou o clássico frente ao FC Porto para apresentar o novo autocarro do clube escolhido pelos adeptos através de uma votação no site do emblema lisboeta.

A nova imagem do autocarro sinaliza a conquista de 22 campeonatos ganhos, no entanto a Federação Portuguesa de Futebol apenas reconhece 18 campeonatos conquistados pelo Sporting. Uma ‘guerra’ já antiga e que agora vota a ser tema de discussão.

Recorde-se que a diferença de quatro campeonatos conquistados foi um tema levantado pela direção de Bruno de Carvalho e que prossegue na nova direção presidida por Frederico Varandas.

O Sporting reclama os campeonatos conquistados nas épocas de 1922/23, 1933/34, 1935/36, 1937/38, mas a FPF defende-se que essas conquistas aconteceram no entanto extinto campeonato de Portugal.