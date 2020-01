Mulher vestiu casaco a cão para que este não tivesse frio

Uma fotografia de um cão vestido com um casaco verde está a tornar-se viral nas redes sociais. O momento foi captado, em dezembro, por Kristina Hollie, que, sensibilizada com o gesto da dona, decidiu partilhar a fotografia e mais tarde contar ao site The Dodo a história da imagem.

“Estava muito frio e muito ventoso. Eu percebi que o cão estava a temer. E ela [a dona] também percebeu porque imediatamente tirou o casaco e cobriu o animal quando este se sentou”, começou por explicar. Kristina acabou por falar com a dona do cão, que lhe explicou que o animal tinha que esperar na rua, enquanto esta se dirigia aos correios, em Cambridge, no Estado norte-americano de Massachusetts.

Para o cão não passar frio, acabou por vesti-lo com o seu casaco. Para garantir que o casaco ficava à volta do animal enquanto ia aos correios, acabou por dobrar a peça de roupa e “puxou o fecho”, tal como se fosse um ser humano a vesti-lo.

Kristina Hollie contou ainda que não foi apenas ela que ficou sensibilizada com a situação, tendo havido muitas pessoas que, ao se depararem com o cenário, comentavam a doçura do momento.