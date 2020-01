Filha de general iraniano deixa aviso a Trump: “Não pense que tudo acabou com o martírio do meu pai”

Zeinab Soleimani, filha do general iraniano Qassem Soleimani, morto por ordem de Trump na sexta-feira, disse que o Presidente dos EUA era “louco” e deixou-lhe um recado em tom de aviso. “Não pense que tudo acabou com o martírio do meu pai”, citou a BBC. Avizinha-se um “dia sombrio” para os Estados Unidos, acrescentou.

As declarações da filha do general iraniano foram proferidas esta segunda-feira durante os preparativos para o funeral do militar, assistido presencialmente por milhões de pessoas, embora o número não tenha sido confirmado oficialmente.

As ruas de Teerão estão repletas de pessoas de luto pela morte de Soleimani, há quem chore agarrado a fotografias do general, mas há também quem entoe gritos de guerra: “Morte à América”.

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, foi quem liderou as orações no funeral, tendo chegado a derramar lágrimas, segundo a BBC. No seu discurso prometeu ainda uma “dura vingança” contra os responsáveis pela morte do general.

Também o Presidente do Irão já tinha deixado a mesma garantia. “Os americanos não perceberam verdadeiramente o erro grave que cometeram. A vingança pelo seu sangue será reivindicada no dia em que as mãos imundas da América forem cortadas para sempre da região”, declarou Hassan Rouhani.