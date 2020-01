Cristiano Ronaldo assina hat trick no primeiro jogo de 2020

A Juventus recebeu e venceu, esta tarde, o Cagliari, por 4-0, referente à jornada 18 da Liga italiana.

Cristiano Ronaldo entrou da melhor maneira em 2020, ao assinar um hat trick no primeiro jogo do ano. O internacional português inaugurou o marcador aos 49 minutos, voltando a marcar aos 67', de grande penalidade, e, já aos 82', selou o resultado final em 4-0.

Um minuto antes do quarto e último golo do emblema de Turim havia sido Higuaín a ampliar a vantagem para 3-0 (81').

Com este resultado, a Juve de Maurizio Sarri isola-se provisoriamente na liderança do campeonato, com 45 pontos, mais três do que o Inter, que, esta noite, defronta o Nápoles, do internacional português Mário Rui.