Ameaçou taxista com x-ato e roubou viatura. Foi detido depois de se despistar

Um homem foi detido, este domingo, depois de ameaçar um taxista com um x-ato e roubar a viatura após uma viagem, no concelho de Vila do Conde.

Segundo um comunicado da GNR, emitido esta segunda-feira, “no âmbito de uma denúncia por roubo de veículo com recurso a arma branca, os militares deram início a uma série de diligências, no sentido de localizar a viatura roubada. A vítima, um homem de 67 anos, condutor e proprietário de um táxi, prestou um serviço ao suspeito que, no final da viagem, ameaçou a vítima com um x-ato e roubou o carro, colocando-se de imediato em fuga”.

De acordo com a mesma nota, a GNR localizou o suspeito, um homem, de 43 anos, que foi detido depois de se despistar.

O detido, com antecedentes criminais pela prática de crimes desta natureza, tendo já sido condenado a uma pena de prisão efetiva de cinco anos e três meses pelos crimes de tráfico de estupefacientes e furtos de veículo, vai ser presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial ao Tribunal Judicial de Vila do Conde, para aplicação das medidas de coação.

O veículo foi apreendido e irá ser entregue ao seu legítimo proprietário.