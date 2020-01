Metro de Lisboa abre concurso para nova empreitada

O concurso para as obras de ampliação da estação de metro do Campo grande está aberto. O anúncio foi feito pela empresa que refere que o concurso tem em vista a “celebração de um contrato de execução da empreitada de projeto e construção dos toscos, acabamentos e sistemas, respeitante à construção de dois novos viadutos sobre a Rua Cipriano Dourado e sobre a Avenida Padre Cruz, na zona do Campo Grande (Lote 3), prevendo a ampliação da estação do Campo Grande para Nascente”.

O Metro explica ainda que o concurso enquadra-se no âmbito da concretização do plano de expansão da rede para o prolongamento das linhas amarela e verde, “viabilizando a criação de um anel envolvente na zona central da cidade de Lisboa, na sequência do lançamento, em janeiro de 2019, do concurso respeitante aos lotes 1 e 2 para a construção dos toscos dos lotes Rato/Santos e Santos/Cais do Sodré, cuja contratação se prevê ocorra em 2020”.

O concurso tem um preço base de 21 milhões de euros, acrescido de IVA, “devendo os trabalhos a realizar prever as funcionalidades e as condicionantes próprias de uma construção em ambiente urbano, mantendo a rede do metropolitano em exploração, sem suspensão da circulação rodoviária e pedonal na zona envolvente”.

As candidaturas devem ser apresentadas pelos concorrentes até 1 de fevereiro. O Metro avança que depois da classificação dos candidatos, estes têm 90 dias, contados da data do envio do respetivo convite, para apresentar as respetivas propostas.