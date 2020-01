Mulher detida com 3,51 g/l de álcool no sangue após acidente de viação

Caso ocorreu no sábado.

Uma mulher foi detida, este sábado, com uma taxa de 3,51 g/l de álcool no sangue, depois de ter provocado um acidente em Daque, Viana do Castelo.

Segundo o Jornal de Notícias, que cita Raul Curva, segundo Comandante da PSP de Viana, a condutora, de 35 anos, embateu na traseira de uma viatura. Depois de ser fiscalizada ao álcool, a mulher apresentou uma taxa superior à considerada crime (1,2g/l).

A mulher foi detida e presente a Tribunal esta segunda-feira, escreve o mesmo jornal.

Do acidente, que ocorreu pelas 16h00, resultaram apenas danos materiais.