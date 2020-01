APA vai investir 27 milhões para proteger litoral

Agência Portuguesa do Ambiente avançou esta segunda-feira que serão realizadas 11 intervenções de norte a sul do país

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) avançou esta segunda-feira, em comunicado, que será feito um investimento de 27 milhões de euros para proteger o litoral do país. No total, serão feitas 11 intervenções de norte a sul. As obras vão focar-se no alargamento do areal, gestão de risco e recuperação dos cordões dunares.

Na zona norte do país, a APA refere que está prevista a proteção e reabilitação da marginal da praia da Árvore, em Vila do Conde, onde o objetivo é a "consolidação da defesa longitudinal aderente, numa extensão total de aproximadamente 70 metros, depois de ter sofrido danos significativos resultantes das tempestades de 2018 Emma e Gisele"

Já o Centro contará com cinco intervenções para proteção, recuperação, reabilitação e estabilização dunar em Ílhavo, Figueira da Foz e Marinha Grande.

"Na Região do Tejo e Oeste serão investidos cerca de 1,1 milhões de euros em duas ações de promoção da adaptação às alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos", refere a entidade responsável pelo Ambiente.

No Alentejo, a APA vai ainda demolir uma construção ilegal na praia de Galapos, em Setúbal, "localizada em Domínio Público Marítimo e em zona de risco".

Por último, na região do Algarve estão previstas duas intervenções - uma na praia do Vau e outra na praia da Rocha.

Todas as intervenções serão realizadas no âmbito das candidaturas ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.