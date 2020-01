Rafael Leão: "O que importa são aqueles que nos querem ajudar a vencer"

Rafael Leão não ficou indiferente à estreia de Ibrahimovic pelo AC Milan e fez questão de deixar uma mensagem nas redes sociais com o astro sueco.

"O que realmente importa são aqueles que nos querem ajudar a vencer", escreveu o português na legenda da fotografia que publicou ao lado de Ibra, após o empate a zero na receção à Sampdoria.

O regresso de Ibrahimovic foi o grande destaque da partida, com o astro sueco a ser lançado a campo aos 55 minutos, para render Krzysztof Piatek - praticamente ao mesmo tempo que o português Rafael Leão, que substituiu Giacomo Bonaventura aos 56'.

