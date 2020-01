Inter vence Nápoles e volta para o topo da tabela italiana

O Nápoles-Inter era o jogo principal do cartaz da jornada 18 da Liga italiana, com o emblema de Milão a garantir uma vitória por 3-1.

Do lado da equipa visitante, Lukaku bisou, aos 14 e 33 minutos. O conjunto napolitano, que contou com o internacional português Mário Rui entre os titulares, ainda reduziu, na primeira netade, por intermédio de Milik (39).

Lautaro Martínez, aos 62', fez o único golo da segunda parte do encontro, fixando o resultado final em 3-1.

Com o triunfo, o emblema milanês volta para o topo da tabela da Liga italiana, com os mesmos 45 pontos do que a Juventus, que esta tarde goleou, por 4-0, o Cagliari, com hat trick de Cristiano Ronaldo.