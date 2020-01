Incêndio em Albergaria-a-Velha deflagra dentro de armazém com pellets

Um incêndio deflagrou, ao início da manhã desta terça-feira, numa fábrica de pellets em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro disse à agência Lusa, o incidente terá começado por volta das 6h.

O material do armazém onde as chamas deflagraram está a ser consumido pelo incêndio, não havendo, no entanto, registo de vítimas. “Existem edifícios adjacentes a esta fábrica e um frontal que estão a ser protegidos por operacionais”, garantiu a mesma fonte.

Às 7h45 encontravam-se dez operacionais a combater as chamas.