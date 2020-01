Terça-feira marcada por noite fria

As temperaturas vão oscilar entre os -4 e os 16 graus por todo o país.

A chuva não vai chegar, esta terça-feira, a Portugal continental. O céu vai estar pouco nublado ou limpo, à exceção do nordeste transmontano e Beira Alta, onde é esperada alguma nebulosidade.

Apesar de o vento não soprar com muita força durante o dia, a noite vai ser fria, com acentuado arrefecimento e formação de geada, em especial nas regiões do interior.

No Porto, as temperaturas vão oscilar entre os 4 e os 12 graus, e em Lisboa entre os 6 e os 13 graus

As temperaturas mínimas vão estar mais baixas no distrito de Bragança, onde o termómetro vai marcar -4 graus. Faro é o distrito onde vai estar mais quente, podendo as temperaturas chegar aos 16 graus.

Nos Açores, os períodos de céu muito nublado vão alternar com períodos de aguaceiros e abertas, enquanto na Madeira é esperada muita nebulosidade e possibilidade de aguaceiros fracos.