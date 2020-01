NASA descobre primeiro planeta do tamanho da Terra em zona habitável

A NASA anunciou, esta segunda-feira, a descoberta de um planeta do tamanho da Terra a orbitar uma estrela, localizada a uma distância que torna possível a existência de água.

O planeta, apelidado de “TOI 700 d” está a cem anos-luz de distância, relativamente próximo do planeta Terra. Paul Hertz, diretor da divisão de astrofísica da agência espacial norte-americana, explicou que a descoberta pertence ao satélite TESS, “projetado e lançado especificamente para encontrar planetas do tamanho da Terra e a orbitar estrelas próximas”.

Para além deste, o satélite descobriu outros três planetas a orbitarem a mesma estrela, porém, apenas este estará numa zona considerada habitável. O novo planeta demora 37 dias a dar uma volta completa à estrela e recebe o equivalente 86% da energia fornecida à Terra pelo Sol

À semelhança do caso do Lua com a Terra, uma das faces do planeta está sempre voltada para sua estrela.

TOI 700 d is 101.5 light-years away w/c, in astronomical distance, is very close to 🌏. Do the math😊: one light-year is 9.5 trillion kilometers. | #NASA Planet Hunter #TESS Finds Its 1st Earth-Size World in the 'Habitable Zone' | Space https://t.co/ttK1kHpqZa