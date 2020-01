"Tem as mamas no queixo". Cristina Ferreira critica look de atriz nos Globos de Ouro

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos analisaram alguns dos looks da passadeira vermelha da cerimónia dos Globos de Ouro, realizada na segunda-feira de madrugada e que contou com a apresentação do ator e comediante Ricky Gervais.

Um dos visuais que mais chamou a atenção no geral e dos dois apresentadores da SIC em particular foi o da atriz Salma Hayek, que optou por um decote ‘generoso’.

"Ela quis tanto levar o vestido que se esqueceu de que o tamanho não era o dela. Ela tem as mamas no queixo. As maminhas dela já são jeitosas, para que é que ela agarra as mamas desta maneira ao ponto de ficarem cá em cima?", questionou Cristina Ferreira.