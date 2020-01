Bárbara Bandeira sentiu-se "ridicularizada" por Jorge Corrula

"Nenhum de vocês faz ideia do que é ter que levar com as vossas opiniões não fundamentadas e ridículas”, escreveu a cantora no Twitter.

Um incidente ocorrido na gala do programa A Máscara está a dar que falar nas redes sociais, depois de um post publicado por Bárbara Bandeira no Twitter, onde a cantora diz ter sido “ridicularizada” pelo ator Jorge Corrula, que faz parte do júri do formato da SIC.

Os jurados, César Mourão, Carolina Loureiro, Sónia Tavares e Jorge Corrula, têm de adivinhar qual a figura pública que se esconde por baixo do disfarce. Corrula arriscou com um nome: "Diria a Bárbara Bandeira". Mas Sónia Tavares não concordou: "Não é a Bárbara Bandeira. A pérola [máscara] que não me leve a mal, mas a Bárbara Bandeira é melhor cantora", argumentou a vocalista dos Gift. Ao que o ator respondeu: "Nota-se perfeitamente que a Sónia não sabe quem é a Bárbara Bandeira".

Quem parece não ter gostado da piada foi a própria Bárbara Bandeira que reagiu no Twitter. "Então calma, um homem que eu não conheço de lado nenhum ridiculariza-me em plena rede nacional e vocês acham a maior piada do mundo, mas se eu levo isso para a brincadeira e publico uma fotografia engraçada dele tenho que crescer e aprender a aceitar críticas?", escreveu.

"Nenhum de vocês faz ideia do que é ter que levar com as vossas opiniões não fundamentadas e ridículas. Desde os 14 anos que levo com gente que diz não gostar de mim e não faz ideia do porquê. Desde pequena que levo com ódio gratuito e não me posso defender", lia-se ainda noutro post.

"A minha vida é uma constante chapada de luva branca, como se eu tivesse que provar alguma coisa a alguém, todo o santo dia. Tenho 18 anos, pago as minhas contas e vou fazer um coliseu de Lisboa. Por isso, shut the fuck up e tentem ser alguém na vida", acrescentou.

Sublinhe-se que efetivamente a máscara de pérola não escondia a cantora Bárbara Bandeira, mas sim a manequim Diana Pereira.