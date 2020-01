Detido sem-abrigo que matou homem e o deixou “com a cara desfigurada” no Porto

Um sem-abrigo foi detido, esta terça-feira de manhã no Bairro de Francos, no Porto. O homem é suspeito de ter matado um cidadão brasileiro há um mês, deixando-o "com a cara desfigurada. Segundo informa a Polícia judiciária, em comunicado, ambos seriam consumidores de estupefacientes, que se tinham conhecido naquele dia e que se dirigiam para aquela zona “para comprarem cocaína”.

“Neste contexto, o arguido terá decidido roubar e agredir violentamente a vítima, provocando-lhe a morte”, pode ler-se no comunicado.

Segundo fonte oficial da PSP, a vítima foi encontrada morta num descampado junto à rotunda de Francos, nas imediações da Galp.O arguido, um cidadão estrangeiro de 41 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação.