Bank Millennium. BCP na Polónia quer cortar até 260 postos de trabalho

O Bank Millennium, banco detido pelo BCP na Polónia, prevê reduzir até 260 postos de trabalho até ao final do primeiro trimestre. Um corte que deverá acontecer entre fevereiro e março, de acordo com o comunicado da organização sindical da instituição financeira, revelou a Bloomberg.



A saída de até 260 funcionários será organizada por grupos profissionais, adianta o sindicato. Sobre as reuniões, a entidade refere ainda que estas estão agendadas para os dias 10, 17 e 24 de janeiro.

Este anúncio é feito depois de o Bank Millennium ter fechado o terceiro trimestre com um resultado líquido de 200,1 milhões de zlótis (perto de 47 milhões de euros), 15% acima do registado no período homólogo e acima das melhores estimativas dos analistas, que oscilavam entre 137 e 198 milhões de zlótis.

No ano passado, a instituição financeira polada finalizou a aquisição do Euro Bank, até aí controlado pelo Société Générale. A operação, que recebeu luz verde do regulador polaco na passada terça-feira, foi concluída por um valor em torno de 427,1 milhões de euros. Este valor é custeado pela própria filial do BCP.