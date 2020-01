Tentou estrangular a mulher e ameaçou de morte a filha de 13 anos em Santa Maria de Feira

Um homem, de 47 anos, foi detido pela GNR, em Santa Maria da Feira, pelo crime de violência doméstica, no passado dia 3 de janeiro.

Segundo um comunicado da força de segurança, emitido esta terça-feira, os militares deslocaram-se à casa do arguido para fazer cessar as agressões e ameaças de morte contra a sua companheira, de 47 anos e filha menor, de 13, após uma denúncia por violência doméstica.

“O arguido tentou estrangular a sua companheira e ameaçou de morte a sua filha exercendo violência física e psicológica. O detido já tinha sido alvo de investigação por violência doméstica, sendo que em outubro de 2019 foi decretada a suspensão provisória do processo ao arguido por 18 meses, mediante o cumprimento de injunções e regras de conduta, nomeadamente, não ofender a vítima física e psicologicamente bem como a obrigação de se submeter a tratamento ao alcoolismo e não consumir bebidas alcoólicas”, explica a GNR na mesma nota.

O homem foi presente ai Tribunal Judicial de Santa Maria da feira no dia 4 de janeiro, ficando “sujeito às medidas de coação de proibição de contactos e de aproximação das vítimas e com a obrigação de não permanecer na residência de habitação das vítimas, proibição de contactar por qualquer meio, incluindo pessoal, por telefone, telemóvel ou redes sociais com as vítimas, obrigação de sujeição a tratamento médico de desintoxicação alcoólica e substância aditivas e acompanhamento psicológico/ psiquiátrico”.

As medidas de coação serão controladas por pulseira eletrónica.