RTP escolhe António José Teixeira para novo diretor de Informação

A RTP escolheu António José Teixeira para substituir Flor Pedroso na direção de Informação da estação pública. A notícia foi avançada pelo Público e foi entretanto confirmada pela RTP.

Esta foi a solução encontrada pelo canal de televisão depois da ERC ter chumbado o nome de José Fragoso por não concordar com a acumulação de funções: diretor de informação e de programação. Uma solução que a RTP continua a considerar que "cumpria rigorosamente a lei da televisão, os estatutos da RTP e o contrato de concessão" e que recebeu parecer favorável do conselho de redação "que atua em autonomia e cuja posição não tem de ser comunicada à ERC, podendo até ser publicada após o parecer do regulador", revela em comunicado.

A par de António José Teixeira, a equipa da direção de Informação da RTP será composta por Adília Godinho e Joana Garcia (com a informação diária e RTP3), Carlos Daniel (com os programas de informação não diários) e Hugo Gilberto (com a redação do Porto e o desporto). Luísa Bastos e Rui Romano como subdiretores.

Recorde-se que António José Teixeira já fazia parte da equipa de Maria Flor Pedroso.

Ao i, a ERC avança que "até à hora do fecho do expediente, a ERC não recebeu qualquer novo pedido de parecer sobre nomeações para a Direção de Informação submetido pela RTP".

Em comunicado, a ERC diz ter dado um parecer negativo “à proposta de acumulação dos cargos de Diretor de Programas da RTP1, RTP Internacional e RTP3 com os cargos de Diretor de Informação da RTP1, RTP Internacional e RTP3, ficando prejudicada qualquer outra apreciação das nomeações apresentadas até ao envio de novo pedido de parecer”.

Notícia atualizada às 18h50 com mais informação