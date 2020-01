João Félix passa a ser o jogador português mais valioso

Kylian Mbappé lidera lista do Observatório para o futebol

João Félix é o português mais bem colocado (18.º) na lista divulgada esta terça-feira pelo Observatório para o futebol (CIES), que integra jogadores das cinco principais ligas europeias.

O jogador do Atlético Madrid surge com um valor de mercado de 100,6 milhões de euros, num ranking que continua a ser liderado pelo francês Kylian Mbappé, avaliado em €265,2 milhões.

Félix superou assim Bernardo Silva, extremo do Man. City que cai do 16.º para o 22.º lugar (99,6 milhões de euros) e Cristiano Ronaldo, agora em 49.º (80,3 milhões de euros).

No total, olhando até um valor de 50 milhões de euros, entram ainda outro três futebolistas lusos: Diogo Jota (62 milhões de euros) e Rúben Neves (59,2 milhões de euros), ambos do Wolverhampton, e Gonçalo Guedes (58,6 milhões de euros), do Valência.