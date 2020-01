Imagens arrepiantes mostram criança a atravessar fachada de um 5.º andar em Tenerife | Vídeo

Nada aconteceu à criança, mas as imagens estão a chocar as redes sociais.

Um vídeo, que está a circular nas redes sociais, mostra o momento arrepiante em que uma criança surge a andar pela fachada de um edifício na Playa Paraíso, em Santa Cruz de Tenerife.

As imagens, partilhadas pelo Facebook 'I Love Tenerife', esta segunda-feira, já contam com milhares de partilhas e comentários, e mostram a criança, no quinto andar do prédio, a atravessar tranquilamente a fachada.

O canal espanhol La Sexta noticiou entretanto o caso e revelou que o vídeo foi gravado no sábado. A polícia local já teve conhecimento e está a investigar. De acordo com a estação televisiva, as autoridades estão a tentar identificar os pais da criança, que podem ser cidadãos estrangeiros que já deixaram o local.