PJ chamada a investigar suspeita de tentativa de homicídio em Vila Nova de Milfontes

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar uma suspeita de tentativa de homicídio de um homem, em Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

Segundo fonte da GNR, citada pela agência Lusa, a força de segurança foi alertada na manhã desta terça-feira para uma tentativa de suicídio. Quando as autoridades chegaram ao local encontraram um homem gravemente ferido, com " golpes nos pulsos e uma perfuração no abdómen". A vítima foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

No entanto, por haver suspeita de homicídio a PJ foi chamada ao local a investigar.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, em declarações à mesma agência noticiosa, revelou que o alerta foi dado pelas 11h56, para a ocorrência "tentativa de suicídio com recurso a arma branca".