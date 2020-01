Taça da Liga inglesa. Magia de Bernardo Silva deixa City com um pé e meio na final

O Manchester City venceu esta noite, em Old Trafford, o Manchester United, por 3-1, na primeira mão da meia-final da Taça da Liga inglesa.

Bernardo Silva foi a figura principal do conjunto de Pep Guardiola ao inaugurar o marcador com um golaço aos 17 minutos. Pouco depois a magia continuou, com o internacional português a servir na perfeição Mahrez, que apontou o segundo dos citizens. Ainda na primeira metade, um autogolo de Andreas Pereira fez o 3-0 para os blues de Manchester.

Na segunda metade, Rashford ainda reduziu para os red devils, aos 70 minutos, fixando o resultado final em 3-1. A segunda mão acontece no final do mês, a 29 de janeiro, no Etihad.