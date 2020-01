"Dezenas de mísseis" e o início de uma prometida "vigança" iraniana contra os Estados Unidos

Depois da morte do general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, na sequência de um ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, capital do Iraque, ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece ter chegado a prometida vingança do Irão.

Esta quarta-feira, pelo menos “dezenas” de mísseis iranianos foram lançados contra duas bases no Iraque onde estão posicionadas tropas norte-americanas. A notícia foi avançada pela televisão estatal do Irão e confirmada, entretanto, pelo Pentágono. O Departamento de Defesa já anunciou que está a fazer uma "avaliação preliminar dos danos" causados pelo ataque e a planear "a resposta".

Na imprensa internacional, sobretudo na norte-americana, o assunto é destaque, numa altura em que a tensão entre os dois países aumenta.

