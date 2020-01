Televisão iraniana falou na morte de 80 "terroristas americanos". Mas voltou atrás

A televisão pública iraniana anunciou, esta quarta-feira, que os ataques às bases militares norte-americanas que ocorrem durante a madrugada, no Iraque, mataram, pelo menos, 80 “terroristas americanos”.

Mais tarde, o mesmo canal acabou por voltar atrás e dizer que ainda estavam à espera de “esclarecimentos” sobre os ataques a Al Asad e Erbil, as duas bases atacadas.

Recorde-se que o ataque ocorreu durante esta madrugada por volta da 1h20. Pelo menos 12 mísseis foram lançados pelas forças iranianas, que dizem que com este ataque ficou "concluída" a vingança da morte do general Qasem Soleimani.

#iranian Press TV now backing away from figure of 80 US military personnel killed in #missile strikes. Saying they’re awaiting ‘clarification’.

US still assessing damage and possible casualties. No statement from them yet.