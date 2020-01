No dia de aniversário de Irina Shayk fotógrafo partilha fotografia nua da modelo

A imagem recebeu milhares de gostos e elogios, não só ao trabalho do fotógrafo mas também ao físico de Irina, que é mãe de uma menina de dois anos, fruto da sua ex-relação com Bradley Cooper.

Irina Shayk celebrou 34 anos, esta segunda-feira, e várias foram as celebridades que utilizaram as redes sociais para dar os parabéns à atriz. O fotógrafo Mario Sorrenti decidiu não só presentear a modelo mas também os seus seguidores com uma fotografia de Irina nua.

